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La colonisation de l'Amérique du Nord et de la Sibérie (XVIème-XVIIIème siècles)

Yury Akimov

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Cette synthèse historique représente une première étude comparative systématique de la colonisation de la Sibérie, de l'Amérique anglaise et de l'Amérique française entre la fin du XVIe et le milieu du XVIIIe siècle. L'ouvrage s'intéresse, entre autres, aux différents modèles de colonisation, aux attitudes européennes face aux réalités coloniales, aux rationalisations des autorités métropolitaines pour justifier leurs revendications territoriales et aux rapports entre les colons et les peuples autochtones. Tout en incorporant les sources secondaires issues des traditions historiographiques anglophone, francophone et russophone, l'étude intègre aussi une quantité impressionnante de sources archivistiques, notamment en ce qui a trait à la colonisation de la Sibérie (des directives royales, des chroniques [letopis], de la correspondance, et ainsi de suite).

Par Yury Akimov
Chez PU Montréal

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Auteur

Yury Akimov

Editeur

PU Montréal

Genre

Généralités

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La colonisation de l'Amérique du Nord et de la Sibérie (XVIème-XVIIIème siècles)

Yury Akimov

Paru le 11/06/2026

PU Montréal

29,00 €

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