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Agenda Formule 1

Jérémy Satis

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Après le succès de la première édition de Formule 1 : Programmés pour gagner, l'auteur et l'illustrateur sont de retour avec l'agenda 2026-2027. Au programme ? Les 20 pilotes de la grille 2026, leurs plus belles victoires, dates d'anniversaire et leurs secrets ! Aux côtés de Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Fernando Alonso ou encore Kimi Antonelli, vous retrouverez les circuits de la saison, des statistiques étonnantes mais aussi des citations de pilotes légendaires. Richement illustré, cet agenda vous permettra également de tester vos connaissances avec un quiz dédié : de quoi avoir toute la F1 dans son sac tout au long de l'année !

Par Jérémy Satis
Chez Editions Amphora

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Auteur

Jérémy Satis

Editeur

Editions Amphora

Genre

Agendas adulte

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Agenda Formule 1

Jérémy Satis

Paru le 14/05/2026

304 pages

Editions Amphora

14,95 €

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