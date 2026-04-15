Bébé zèbre, couleur d'amour

Dans la savane il y avait deux sorte de zèbres, les blancs avec des rayures noires et les noirs avec des rayures blanches. Les uns détestaient les autres. Mais un jour, un " monsieur zèbre " blanc avec des rayures noires rencontra une " madame zèbre " noire avec des rayures blanches. Ils tombèrent immédiatement amoureux. Bientôt, " madame zèbre " tomba enceinte... Tout le monde se demanda de quelle couleur sera le bébé zèbre : noir avec des rayures blanches ou blanc avec des rayures noires ? Ou tout gris ? Ou peut être avec des points noirs et blanc ? Mais peu importe la couleur du bébé... Il sera le lien entre les deux communautés. Il sera de la couleur de l'amour !