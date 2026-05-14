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Conception et gestion différenciée des jardins

François Liorzou

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Dans les zones urbaines et péri-urbaines, la conception et la gestion différenciée des jardins répondent à un enjeu écologique majeur dont tous les jardiniers et paysagistes doivent se saisir. La biodiversité est gravement menacée dans le monde entier par la faute des activités humaines souvent peu respectueuses de la nature. Dans les pays dits "modernes" , les humains urbanisent, aménagent à outrance, sans se soucier véritablement de comprendre et préserver les richesses écologiques. La démarche de conception et de gestion différenciée écologique qui émerge dans ce contexte doit se généraliser. Elle consiste à mettre en oeuvre des aménagements sobres, adaptés aux diagnostics pluridisciplinaires effectués en amont et pensés pour une gestion différenciée peu coûteuse et respectueuse des écosystèmes. Ce livre a pour objectif de proposer une méthodologie et des outils pratiques avec de nombreux schémas et dessins didactiques qui permettront de concevoir des jardins raisonnés et pleins de vie. Il couvre les étapes fondamentales de l'art paysager depuis le diagnostic de terrain, jusqu'aux tâches d'entretien, en passant par les techniques de construction durable et de végétalisation, organisées en quatre parties : concevoir, construire, planter, entretenir. Cet ouvrage est destiné aux étudiants (bac pro, BTSA Aménagements paysagers, BTS Gestion et protection de la nature, licences professionnelles dans les métiers du paysage, école nationale supérieure de paysage, écoles d'ingénieurs et d'architecture du paysage) ainsi qu'aux services des espaces verts des collectivités locales... et à tous les jardiniers.

Par François Liorzou
Chez Tec & Doc Lavoisier

|

Auteur

François Liorzou

Editeur

Tec & Doc Lavoisier

Genre

Histoire et aménagement des ja

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Conception et gestion différenciée des jardins

François Liorzou

Paru le 14/05/2026

284 pages

Tec & Doc Lavoisier

35,00 €

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Scannez le code barre 9782743028862
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