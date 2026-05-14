Châteaux de la Loire

Flâner sous les charmilles de Villandry ; à Amboise, admirer le génie de Léonard de Vinci ; pédaler au coeur des vignobles ; naviguer à bord d'une toue ; guetter le balbuzard pêcheur ; faire la fête dans une guinguette... De châteaux Renaissance en demeures de plaisance, goûtez la douceur de vivre du "jardin de la France". Un guide unique, plein de suggestions inédites et de conseils, écrit par des auteurs locaux, véritables experts de la destination. - Les incontournables à ne pas manquer et leur surprenante réplique loin des foules. - Des itinéraires en train, à vélo... Et de nombreuses cartes pour se repérer. - Un carnet d'adresses authentiques et originales pour vivre le meilleur du Val de Loire. - Une plongée dans la culture locale, l'histoire, l'art de vivre et les traditions.