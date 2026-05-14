Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Châteaux de la Loire

Collectifs, Gallimard loisirs

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Flâner sous les charmilles de Villandry ; à Amboise, admirer le génie de Léonard de Vinci ; pédaler au coeur des vignobles ; naviguer à bord d'une toue ; guetter le balbuzard pêcheur ; faire la fête dans une guinguette... De châteaux Renaissance en demeures de plaisance, goûtez la douceur de vivre du "jardin de la France". Un guide unique, plein de suggestions inédites et de conseils, écrit par des auteurs locaux, véritables experts de la destination. - Les incontournables à ne pas manquer et leur surprenante réplique loin des foules. - Des itinéraires en train, à vélo... Et de nombreuses cartes pour se repérer. - Un carnet d'adresses authentiques et originales pour vivre le meilleur du Val de Loire. - Une plongée dans la culture locale, l'histoire, l'art de vivre et les traditions.

Par Collectifs, Gallimard loisirs
Chez Gallimard Loisirs

|

Auteur

Collectifs, Gallimard loisirs

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Pays de Loire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Châteaux de la Loire par Collectifs, Gallimard loisirs

Commenter ce livre

 

Châteaux de la Loire

Collectifs, Gallimard loisirs

Paru le 14/05/2026

360 pages

Gallimard Loisirs

15,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782742469390
9782742469390
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.