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Lettre d'amour écrite dans un immeuble en feu

Anne Sexton

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Publié à titre posthume, "Lettre d'amour écrite dans un immeuble en feu" rassemble les derniers poèmes d'Anne Sexton et déploie toute la maturité de son art. Traversé par les thématiques de la maternité, de la maladie, du désir et de la foi, ce recueil entremêle images domestiques et métaphores violentes dans une confrontation directe avec la mort. La parole poétique devient alors un acte de résistance, voire de survie. Par une langue charnelle, ironique et parfois brutale, Anne Sexton parvient à transformer l'intime en expérience universelle. La douleur se mue en images inoubliables. D'une sensibilité sans concession, chaque poème opère comme une lettre arrachée à l'urgence, où l'amour, la peur et la mémoire se heurtent. Un recueil où la poésie brûle et vacille, mais continue d'éclairer.

Par Anne Sexton
Chez Editions des Femmes

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Auteur

Anne Sexton

Editeur

Editions des Femmes

Genre

Poésie

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Lettre d'amour écrite dans un immeuble en feu

Anne Sexton trad. Sabine Huynh

Paru le 14/05/2026

176 pages

Editions des Femmes

22,00 €

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