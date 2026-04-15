PHP 8 et Intelligence artificielle

Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur le langage PHP pour être en mesure de créer ses outils et d'intégrer dans ses projets des algorithmes d'intelligence artificielle. 1030 pages par nos experts. Un livre de la collection Ressources Informatiques PHP 8 - Développez un site web dynamique et interactif (2e édition) Extrait du résumé : Ce livre sur PHP 8 (en version 8.2 au moment de l'écriture) s'adresse aux concepteurs et développeurs qui souhaitent utiliser PHP pour développer un site web dynamique et interactif... Un livre de la collection Expert IT PHP et intelligence artificielle : concepts, outils et applications Extrait du résumé : Ce livre s'adresse aux développeurs PHP souhaitant explorer les possibilités offertes par l'intelligence artificielle (IA). Destiné aux professionnels ayant une bonne maîtrise des concepts orientés objet en PHP et des bases en développement web, il leur permettra de découvrir comment créer et intégrer des algorithmes et des modèles intelligents dans leurs projets...