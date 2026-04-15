Ce livre dédié à AutoCAD 2026 s'adresse aux dessinateurs techniques souhaitant se former efficacement à la CAO/DAO. Il présente l'ensemble des fonctionnalités essentielles pour maîtriser l'application, adopter les bonnes pratiques et progresser grâce à la réalisation de projets professionnels qui accompagnent chaque chapitre. Les premiers chapitres décrivent en détail l'interface, l'environnement de travail et les outils de visualisation, avant d'aborder les fonctions de dessin et de construction adaptées à tous types de projets. La conception paramétrique, la modification d'objets et la gestion complète des entités y sont exposées de manière progressive. Les chapitres suivants approfondissent les fonctionnalités permettant d'enrichir, structurer ou automatiser les conceptions : saisies et recherches dynamiques, poignées dynamiques, gestion avancée des calques, blocs et blocs dynamiques, éléments de bibliothèque, tableaux, champs, références externes et calques sous-jacents, intégration d'images et gestion des objets annotatifs. L'ouvrage détaille également toutes les options de présentation et de production : configuration de l'impression, gestion des mises en page, comparaison de fichiers DWG, export et import de nombreux formats (SKP, DGN, PDF, IGES, STEP, SolidWorks, Pro/ENGINEER, CATIA, NX...), exploitation des formats de consultation DWF 2D et PDF, publication web et personnalisation d'AutoCAD 2026. Les exercices guidés permettent de mettre en pratique l'ensemble des outils étudiés : création de tableaux de surfaces, utilisation de bibliothèques, exploitation des références externes, ajout d'annotations, cotations, repères et hachures, jusqu'à la préparation finale de l'impression. Les fichiers nécessaires à leur réalisation sont téléchargeables sur www. editions-eni. fr.