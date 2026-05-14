Comment nos maisons nous construisent

Souvent perçue comme un simple luxe esthétique ou un travail d'embellissement, l'architecture d'intérieur est, pour Maïlys Dorn, bien plus que cela ! Convaincue que l'habitat influence nos relations, notre bien-être, notre capacité à cohabiter et même notre façon d'élever nos enfants, Maïlys Dorn - architecte d'intérieur et fondatrice de l'école H. O. M. E. - revient, dans cet ouvrage, sur son parcours de femme, d'entrepreneure et de passionnée cherchant à comprendre comment mieux habiter le monde. Elle y retrace les moments-clés qui ont forgé sa vision du métier et de l'habitat, tout en invitant les lecteurs à s'interroger sur leur propre expérience, afin de susciter de nouvelles prises de conscience. Des études de cas concrets illustrent sa démarche et montrent comment elle conçoit des maisons véritablement au service de leurs habitants.