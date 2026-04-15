Les plus belles histoires de Petit Hérisson

Une soirée pyjama entre amis, une promenade sous la pluie avec un ciré et des bottes quand vient l'automne, une belle rencontre autour de la rivière dans un paysage enneigé, ou un très beau moment partagé à observer les étoiles filantes par une belle nuit d'été : voici quatre aventures de Petit Hérisson et ses amis à découvrir tout au long de l'année. Des histoires d'amitié, d'entraide et de solidarité au fil des saisons. Des histoires tendres à lire toute l'année Chaque saison apporte son lot de joies et de découvertes, et sert de décor à une belle aventure pour Petit Hérisson et tous ses amis. Un héros positif et rassurant Amitié, tendresse, partage, solidarité... Des histoires positives, mises en images par des illustrations intemporelles.