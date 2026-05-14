Toutes les questions juridiques que l'on devrait se poser sur l'IA

Les entreprises recourent progressivement à des IA de manière ciblée : IA commerciales, développements internes, sans oublier les usages non déclarés par les salariés. Cette multiplication des pratiques entraînera inévitablement une augmentation des litiges et des sanctions. Quelles obligations juridiques respecter ? Quels risques l'IA fait-elle peser sur l'entreprise et ses utilisateurs ? Quelles responsabilités les collaborateurs engagent-ils, pour eux-mêmes comme pour leur organisation ? Comment se protéger juridiquement ? Cet ouvrage passe en revue les règles juridiques applicables et leur application concrète aux usages de l'IA. Il facilite aussi bien la prévention des risques que la défense en cas de contentieux. Enrichi d'exemples concrets issus de la pratique actuelle, il expose les problématiques, les débats en cours et les pistes de solutions disponibles à ce jour.