Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Album jeunesse

Regarde... Un oiseau !

Anya Serota, Christine Berrie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Observer, toucher, reconnaître et retenir le nom de vingt oiseaux du jardin, de la ferme, de la forêt tropicale ou de la banquise... Voilà une belle occupation et une invitation à regarder la nature et à s'émerveiller. Canard, chouette, aigle, mésange, pigeon, ibis, manchot, flamant, cygne, pic épeiche, macareux... que d'espèces différentes à découvrir ! Faire appel à ses connaissances Grâce à cet imagier en relief, l'enfant va faire appel à ses connaissances des couleurs et à son sens de l'observation pour mémoriser des oiseaux qu'il pourra croiser en promenade ou au fil de ses lectures ! Apprendre du vocabulaire Une manière simple d'élargir son vocabulaire : le bec, les ailes, la crête, les pattes palmées... Une fabrication adaptée Un imagier au format facile à manier et à emporter, une fabrication solide, un relief sur chaque page... Ce petit livre fera partie de toutes les sorties !

Par Anya Serota, Christine Berrie
Chez Editions Milan

|

Auteur

Anya Serota, Christine Berrie

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres animés (3 ans et +)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Regarde... Un oiseau ! par Anya Serota, Christine Berrie

Commenter ce livre

 

Regarde... Un oiseau !

Anya Serota, Christine Berrie

Paru le 15/04/2026

20 pages

Editions Milan

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408063887
9782408063887
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.