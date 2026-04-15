Regarde... Un oiseau !

Observer, toucher, reconnaître et retenir le nom de vingt oiseaux du jardin, de la ferme, de la forêt tropicale ou de la banquise... Voilà une belle occupation et une invitation à regarder la nature et à s'émerveiller. Canard, chouette, aigle, mésange, pigeon, ibis, manchot, flamant, cygne, pic épeiche, macareux... que d'espèces différentes à découvrir ! Faire appel à ses connaissances Grâce à cet imagier en relief, l'enfant va faire appel à ses connaissances des couleurs et à son sens de l'observation pour mémoriser des oiseaux qu'il pourra croiser en promenade ou au fil de ses lectures ! Apprendre du vocabulaire Une manière simple d'élargir son vocabulaire : le bec, les ailes, la crête, les pattes palmées... Une fabrication adaptée Un imagier au format facile à manier et à emporter, une fabrication solide, un relief sur chaque page... Ce petit livre fera partie de toutes les sorties !