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L'art de la plumasserie

Jeanne Logel, Cyrielle Boutantin

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Depuis des siècles, la plume fascine autant qu'elle émerveille. Symbole de grâce et d'exotisme, elle traverse l'histoire humaine en parant les souverains, en sublimant les oeuvres d'art et en enrichissant les traditions culturelles du monde entier. Mais derrière cette légèreté apparente se cache un métier d'une rare technicité : la plumasserie. Autrefois florissante, cette profession a connu son apogée à la Belle Epoque, avant d'être menacée d'oubli face aux mutations de la mode et aux réglementations sur la préservation des espèces. Pourtant, loin d'être un simple vestige du passé, la plumasserie est un art à part entière, exigeant un savoir-faire méticuleux, une parfaite connaissance des matériaux et une sensibilité artistique inégalée. A travers une plongée dans l'histoire de ce métier d'exception, ce livre dévoile les secrets des ateliers où les plumes, minutieusement triées, teintées et façonnées, deviennent parures, éventails ou oeuvres contemporaines. Il interroge aussi sur les défis éthiques et juridiques auxquels se heurte la conservation des objets en plumes, entre contraintes muséales et enjeux environnementaux. Grâce aux témoignages de plumassiers, restaurateurs et conservateurs, Le poids de la plume dans l'Art remet en lumière un artisanat méconnu et en danger, soulignant l'urgence de préserver ce patrimoine fragile et poétique. Un voyage au coeur d'un savoir-faire ancestral où l'éphémère devient éternel.

Par Jeanne Logel, Cyrielle Boutantin
Chez Eyrolles

|

Auteur

Jeanne Logel, Cyrielle Boutantin

Editeur

Eyrolles

Genre

Techniques artistiques

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L'art de la plumasserie

Jeanne Logel, Cyrielle Boutantin

Paru le 28/05/2026

Eyrolles

22,50 €

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