Dans la forêt tropicale

Un livre de photos pour éveiller les tout-petits aux merveilles de la nature. Des images spectaculaires, un texte tout en douceur, et une couleur dominante pour chaque milieu naturel : cette collection invite les enfants à découvrir la biodiversité avec émerveillement et simplicité. Une immersion grandeur nature pour éveiller l'émerveillement Grâce à ses photos en grand format (19 × 19 cm), ce livre capte l'attention des tout-petits et les plonge dans l'univers luxuriant de la forêt tropicale. Chaque image, réalisée par des photographes professionnels, révèle la beauté saisissante du monde végétal et animal : couleurs éclatantes, angles originaux, jeux de lumière subtils... tout est pensé pour émerveiller à chaque page. La découverte d'un milieu : la forêt tropicale Au fil des pages, les enfants partent pour une promenade immersive, à la découverte d'un milieu naturel fascinant. Chaque rencontre avec une espèce, qu'elle soit familière ou étonnante, devient une occasion d'apprendre, de nommer, mais surtout de s'émerveiller. La richesse des détails et la diversité des formes de vie captées invitent à une observation attentive, éveillant la curiosité naturelle des plus jeunes et les sensibilisant à la beauté précieuse de notre planète. Une couleur, un univers à explorer Chaque titre de la collection met en avant une couleur emblématique liée à un milieu naturel : ici, le vert pour la forêt tropicale... Une approche visuelle forte et ludique qui permet aux tout-petits d'apprendre les couleurs tout en découvrant la richesse des écosystèmes. En associant nuances et environnements, ces livres éveillent la curiosité et aident les enfants à faire le lien entre nature et perception visuelle.