Gorilles dans la brume

Dian Fossey a vécu treize ans parmi les gorilles, au coeur de l'Afrique. Un jour de septembre 1967, cette intrépide éthologue américaine plante sa tente dans la solitude et les brumes des volcans Birunga, au Rwanda. Elle y fonde le Karisoke Research Center, qui deviendra, au cours des années, un centre de recherches de réputation internationale. Son livre raconte l'aventure peu commune d'une femme solitaire, animée d'une passion exclusive. Jour après jour, elle rassemble une masse d'informations sur les gorilles de montagne - objet de son étude -, leur comportement, leur organisation familiale et sociale. L'amour de la nature et des animaux, auquel s'ajoute un sens de l'humour aigu, inspirent à Dian Fossey un récit riche en anecdotes pittoresques bien loin des zoos et des musées dédiés à l'histoire naturelle.