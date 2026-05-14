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Evaluer en formation à l'ère de l'IA

Rochane Kherbouche

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- Constater l'obsolescence de nos preuves (QCM, dissertations) et identifier nos postures face au choc technologique. (Partie 1) - Redéfinir l'éthique comme un dégradé de collaboration et placer le cheminement de l'élève au-dessus de résultat final. (Partie 2) - Un protocole en 6 étapes pour auditer vos examens et concevoir des défis "IA-résistants" (oraux) ou "IA-collaboratifs" (VoxFolio). (Partie 3) - 15 fiches techniques et des grilles d'évaluation téléchargeables pour une application immédiate sur le terrain. (Partie 4)

Par Rochane Kherbouche
Chez Chronique Sociale

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Auteur

Rochane Kherbouche

Editeur

Chronique Sociale

Genre

Pédagogie

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Evaluer en formation à l'ère de l'IA

Rochane Kherbouche

Paru le 25/06/2026

Chronique Sociale

26,90 €

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9782385481049
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