Evaluer en formation à l'ère de l'IA

- Constater l'obsolescence de nos preuves (QCM, dissertations) et identifier nos postures face au choc technologique. (Partie 1) - Redéfinir l'éthique comme un dégradé de collaboration et placer le cheminement de l'élève au-dessus de résultat final. (Partie 2) - Un protocole en 6 étapes pour auditer vos examens et concevoir des défis "IA-résistants" (oraux) ou "IA-collaboratifs" (VoxFolio). (Partie 3) - 15 fiches techniques et des grilles d'évaluation téléchargeables pour une application immédiate sur le terrain. (Partie 4)