Les énigmes du Moyen Age CM1 français maths

Tu adores les énigmes et tu te passionnes pour le Moyen Age ? Deviens un acteur de l'histoire et résous chaque énigme de ce cahier ! Réviser les fondamentaux du programme de CM1 sera l'occasion pour toi d'en apprendre davantage sur ta période historique préférée : jeux de langue, défis de mathématiques ou énigmes logiques. Dans ce cahier, conçu par une enseignante et créé en partenariat avec Quelle Histoire, l'éditeur incontournable pour découvrir l'histoire e le patrimoine culturel mondial de façon ludique, les parcours de révision sont nombreux grâce aux choix à effectuer pour continuer ta lecture. Retrouve, en fin d'ouvrage, toutes les solutions des exercices et des énigmes.