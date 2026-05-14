Regards africains sur les changements climatiques

Bien que faiblement responsable des émissions mondiales de gaz à effet de serre, l'Afrique figure parmi les régions les plus exposées aux impacts du changement climatique. Face à ce constat, les voix africaines sont de plus en plus présentes sur la scène internationale, appelant à un renforcement de l'action climatique mondiale, à une plus grande justice climatique et à une participation plus équitable aux processus de négociation. A l'occasion de la deuxième édition de son forum, The Transition Institute 1. 5 de Mines Paris - PSL (TTI. 5) a choisi de mettre en lumière les perspectives africaines des défis liés aux changements climatiques, enjeu international souvent dominé par les voix des pays du Nord. A travers une série de contributions réunissant scientifiques et acteurs engagés sur le continent africain, cet ouvrage propose une analyse des enjeux liés à l'atténuation du changement climatique, à l'adaptation, ainsi qu'aux négociations au coeur de la gouvernance mondiale du climat. Les réflexions présentées explorent un large éventail de thématiques allant de l'énergie, à la biodiversité, de l'agriculture aux industries extractives, en passant par les questions de décolonisation et de financement international. L'ouvrage défend la nécessité de renforcer la production de connaissances, la création d'institutions et de cadres d'action en Afrique, afin de permettre aux pays du continent de concevoir, piloter et s'approprier pleinement leurs programmes de développement durable.