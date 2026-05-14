Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Regards africains sur les changements climatiques

Nadia Maïzi, Claire Caumel, Nadia Maïzi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bien que faiblement responsable des émissions mondiales de gaz à effet de serre, l'Afrique figure parmi les régions les plus exposées aux impacts du changement climatique. Face à ce constat, les voix africaines sont de plus en plus présentes sur la scène internationale, appelant à un renforcement de l'action climatique mondiale, à une plus grande justice climatique et à une participation plus équitable aux processus de négociation. A l'occasion de la deuxième édition de son forum, The Transition Institute 1. 5 de Mines Paris - PSL (TTI. 5) a choisi de mettre en lumière les perspectives africaines des défis liés aux changements climatiques, enjeu international souvent dominé par les voix des pays du Nord. A travers une série de contributions réunissant scientifiques et acteurs engagés sur le continent africain, cet ouvrage propose une analyse des enjeux liés à l'atténuation du changement climatique, à l'adaptation, ainsi qu'aux négociations au coeur de la gouvernance mondiale du climat. Les réflexions présentées explorent un large éventail de thématiques allant de l'énergie, à la biodiversité, de l'agriculture aux industries extractives, en passant par les questions de décolonisation et de financement international. L'ouvrage défend la nécessité de renforcer la production de connaissances, la création d'institutions et de cadres d'action en Afrique, afin de permettre aux pays du continent de concevoir, piloter et s'approprier pleinement leurs programmes de développement durable.

Par Nadia Maïzi, Claire Caumel, Nadia Maïzi
Chez Presses des Mines

|

Auteur

Nadia Maïzi, Claire Caumel, Nadia Maïzi

Editeur

Presses des Mines

Genre

Réchauffement climatique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Regards africains sur les changements climatiques par Nadia Maïzi, Claire Caumel, Nadia Maïzi

Commenter ce livre

 

Regards africains sur les changements climatiques

Nadia Maïzi, Claire Caumel, Nadia Maïzi

Paru le 14/05/2026

101 pages

Presses des Mines

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385428167
9782385428167
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.