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Les énigmes de la mythologie CE1 français - maths

Bruno Wennagel, Déborah Mirabel

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Tu adores les énigmes et tu te passionnes pour la mythologie ? Deviens un acteur de l'histoire et résous chaque énigme de ce cahier ! Réviser les fondamentaux du programme de CE1 sera l'occasion pour toi d'en apprendre davantage sur ta période historique préférée : jeux de langue, défis de mathématiques ou énigmes logiques. Dans ce cahier, conçu par une enseignante et créé en partenariat avec Quelle Histoire, l'éditeur incontournable pour découvrir l'histoire e le patrimoine culturel mondial de façon ludique, les parcours de révision sont nombreux grâce aux choix à effectuer pour continuer ta lecture. Retrouve, en fin d'ouvrage, toutes les solutions des exercices et des énigmes.

Par Bruno Wennagel, Déborah Mirabel
Chez Hatier

|

Auteur

Bruno Wennagel, Déborah Mirabel

Editeur

Hatier

Genre

Multi-matières

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Les énigmes de la mythologie CE1 français - maths

Bruno Wennagel, Déborah Mirabel

Paru le 15/04/2026

64 pages

Hatier

6,50 €

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Scannez le code barre 9782401120679
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