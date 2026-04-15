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#Roman francophone

Pot-Bouille

Emile Zola, Isabelle Lasfargue-Galvez, Florian Pennanech

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Dans le Paris du Second Empire, le jeune Octave Mouret arrive de sa province pour réaliser ses ambitions. Encore loin de son futur statut de puissant patron du grand magasin Au Bonheur des Dames, il s'établit dans un immeuble de la rue de Choiseul où il espère faire des conquêtes féminines qui propulseront son ascension sociale parmi ses voisins bourgeois. En s'arrêtant à chaque étage de cet immeuble qui abrite toutes les couches de la société parisienne, Zola brosse le portrait satirique d'une bourgeoisie avide et sans scrupules. Au programme de français de 1re générale, le dixième volume des Rougon-Macquart d'Emile Zola, suivi du parcours littéraire "Dévoiler les rouages de la société". Dans une édition spéciale bac de français pour faciliter la préparation à l'épreuve.

Par Emile Zola, Isabelle Lasfargue-Galvez, Florian Pennanech
Chez Hatier

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Auteur

Emile Zola, Isabelle Lasfargue-Galvez, Florian Pennanech

Editeur

Hatier

Genre

Lycée

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Pot-Bouille

Emile Zola, Isabelle Lasfargue-Galvez, Florian Pennanech

Paru le 15/04/2026

672 pages

Hatier

4,10 €

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