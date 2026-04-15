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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Peau d'Ane

Charles Perrault, Hortense Bellamy, Cécile Chicault

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Une magnifique adaptation en BD du célèbre conte de Charles Perrault, suivie du texte intégral du conte. Dans une édition enrichie de nombreux outils pédagogiques, en lien avec l'objet d'étude " Rencontrer des monstres : expérience de l'autre, expérience de soi " du nouveau programme de 6e. Le conte Un roi et une reine vivent heureux avec leur petite fille, dans un royaume dont les abondantes richesses proviennent d'un âne magique. Mais, à la mort de la reine, tout ce bonheur vole en éclats. Le roi, qui a promis à sa défunte épouse de ne se remarier qu'avec une femme plus belle qu'elle, veut épouser sa propre fille. Horrifiée par cette volonté, la princesse tente de s'y soustraire avec l'aide de sa marraine. Elle finit par fuir, dissimulée sous la peau de l'âne que le roi, son père, a accepté de sacrifier pour obtenir la main de sa fille... En BD et sous forme d'extraits Cette édition Classiques & Cie collège invite à découvrir le conte à travers la version intégrale de la bande dessinée de Cécile Chicault. Elle permet également d'accéder au texte original. Les compléments pédagogiques 1. Une première partie pour " Bien démarrer " et entrer dans le récit 2. Une rubrique " As-tu bien lu la BD ? " pour tester sa compréhension de la bande dessinée à travers des activités variées 3. Un carnet de lecture pour exprimer ses impressions, donner son avis 4. Une partie " Explorer et comprendre " avec des repères littéraires, un parcours de lecture analytique, " Un conte moral " , qui invite à confronter le texte original et la BD 5. Des ateliers interdisciplinaires Le livre du professeur Dans le guide pédagogique, téléchargeable sur www. editions-hatier. fr (Lien -> http : //www. editions-hatier. fr/), l'enseignant trouvera un descriptif complet de la séquence proposée et les corrigés des questionnaires.

Par Charles Perrault, Hortense Bellamy, Cécile Chicault
Chez Hatier

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Auteur

Charles Perrault, Hortense Bellamy, Cécile Chicault

Editeur

Hatier

Genre

Collège

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Peau d'Ane

Charles Perrault, Hortense Bellamy, Cécile Chicault

Paru le 15/04/2026

128 pages

Hatier

5,95 €

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Scannez le code barre 9782401119611
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