Joaquin Sorolla, Peintre de la lumière

LE LIVRE Célébré à l'international de son vivant, Joaquin Sorolla s'impose comme l'une des grandes figures de la peinture espagnole au tournant du XXe siècle. Alliant palette lumineuse, approche naturaliste et attrait pour les scènes de genre, il forge un style unique qui le place aujourd'hui parmi les noms majeurs de l'histoire de l'art en Espagne. Cet ouvrage, qui accompagne l'exposition de la Fondation Bemberg, s'articule autour des trois thèmes de prédilection de l'artiste - les bords de mer, les portraits et les jardins - pour mettre en avant la richesse de l'univers pictural de Sorolla. A travers 80 illustrations mêlant chefs-d'oeuvre reconnus et esquisses inédites, le lecteur est invité à découvrir l'univers sensible et optimiste d'un peintre dont la maîtrise de la lumière fait toute la virtuosité.