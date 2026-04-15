En parcourant cette édition augmentée du VTOPO Hautes-Pyrénées, vous découvrirez 100 circuits VTT pour tous, de la balade familiale au tracé plus technique pour découvrir le potentiel de ce département. Enfin, parmi la centaine de parcours, la majorité sont parfaitement adaptés à la pratique du VTTAE (VTT à assistance électrique). Avec des données claires et détaillées, des cartes précises, des infos utiles et des photos de qualité, le VTOPO est la référence indispensable pour profiter à 100% de ces massifs. Tous les circuits sont évalués grâce à un système de cotation pertinent allant du VI au V6.