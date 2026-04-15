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Hautes-Pyrénées

Nicolas Watteau, N.watteau

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En parcourant cette édition augmentée du VTOPO Hautes-Pyrénées, vous découvrirez 100 circuits VTT pour tous, de la balade familiale au tracé plus technique pour découvrir le potentiel de ce département. Enfin, parmi la centaine de parcours, la majorité sont parfaitement adaptés à la pratique du VTTAE (VTT à assistance électrique). Avec des données claires et détaillées, des cartes précises, des infos utiles et des photos de qualité, le VTOPO est la référence indispensable pour profiter à 100% de ces massifs. Tous les circuits sont évalués grâce à un système de cotation pertinent allant du VI au V6.

Par Nicolas Watteau, N.watteau
Chez VTOPO Editions

|

Auteur

Nicolas Watteau, N.watteau

Editeur

VTOPO Editions

Genre

guides cyclotourisme

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Hautes-Pyrénées

Nicolas Watteau, N.watteau

Paru le 15/04/2026

VTOPO Editions

23,00 €

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Scannez le code barre 9782375710852
9782375710852
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