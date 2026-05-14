Ce que ton regard promet

Lorsque Chloe Dalton quitte la ville pour se confiner dans la campagne anglaise de son enfance, elle ne s'attend pas à découvrir un levraut, pas plus grand que la paume de sa main et visiblement mal en point. Un instant de grâce se produit. Un seul regard intense et improbable va les lier. Entre eux, des craintes, des silences, et une intuition : la promesse d'une leçon de vie. Alors que nous devenons les témoins privilégiés de l'histoire vraie de ce lien particulier entre une femme et un lièvre, nous nous surprenons à retenir notre souffle. Ce chef-d'oeuvre de nature writing, aussi envoûtant qu'un conte, nous invite à méditer sur la perte de notre lien avec la nature et, parfois, avec nous-mêmes.