Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Ce que ton regard promet

Chloe Dalton

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lorsque Chloe Dalton quitte la ville pour se confiner dans la campagne anglaise de son enfance, elle ne s'attend pas à découvrir un levraut, pas plus grand que la paume de sa main et visiblement mal en point. Un instant de grâce se produit. Un seul regard intense et improbable va les lier. Entre eux, des craintes, des silences, et une intuition : la promesse d'une leçon de vie. Alors que nous devenons les témoins privilégiés de l'histoire vraie de ce lien particulier entre une femme et un lièvre, nous nous surprenons à retenir notre souffle. Ce chef-d'oeuvre de nature writing, aussi envoûtant qu'un conte, nous invite à méditer sur la perte de notre lien avec la nature et, parfois, avec nous-mêmes.

Par Chloe Dalton
Chez Mon poche

|

Auteur

Chloe Dalton

Editeur

Mon poche

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ce que ton regard promet par Chloe Dalton

Commenter ce livre

 

Ce que ton regard promet

Chloe Dalton trad. Jeanne Simon

Paru le 14/05/2026

256 pages

Mon poche

8,60 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379132001
9782379132001
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.