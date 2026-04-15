Les Grandes Traversées Les Alpes de Haute-Provence représentent une destination privilégiée pour la pratique du VTT. Les trois itinérances présentées dans ce VTOPO sont constituées de 8 à 9 étapes, avec des pauses dans des lieux magnifiques et préservés. L'itinéraire VTT Alpes-Provence relie le col de Larche à Manosque en 293 km, traversant al- pages d'altitude, vallées sauvages, réserves géologiques et villages perchés. Des rives du lac de Serre-Ponçon à la montagne de Lure, il enchaîne monotraces, paysages emblématiques et patri- moine provençal pour une immersion complète entre Alpes et Provence. La TransVerdon relie le col d'Allos à Gréoux-les-Bains sur 248 km, entre hautes montagnes, gorges spectaculaires et plateau de Valensole. Alternant sentiers techniques, lacs d'altitude, villages au- thentiques et paysages du Parc naturel régional du Verdon, l'itinérance offre une immersion com- plète du Verdon à sa source jusqu'aux basses gorges. Les Chemins du Soleil version montagne offrent près de 200 km entre Sisteron et Castellane, mê- lant panoramas alpins, sentiers sauvages et sites emblématiques comme le Cousson ou les Terres Noires. De la Réserve géologique de Haute-Provence aux gorges du Verdon, l'itinérance enchaîne villages perchés, paysages préservés et traces techniques jusqu'aux portes du Haut-Verdon.