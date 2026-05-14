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Feux croisés sur le spectacle de rue

Christophe Alévêque, Jean-Raymond Jacob

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Faire bouger la ville et être où l'on ne vous attend pas en termes de spectacle et de poésie urbaine. Tel est le credo de Jean-Raymond Jacob, directeur de la Compagnie Oposito et du centre national des arts de la rue et de l'espace public, Le Moulin Fondu, qui partagent une quarantaine d'années d'expérience de jeu et d'organisation de spectacles et d'événements dans l'espace public. A travers un dialogue vif et argumenté avec Christophe Alévêque, auteur et humoriste plus familier des traditionnelles salles de théâtre, défilent des anecdotes savoureuses ou épiques vécues aux quatre coins du monde. Elles évoquent la mise en oeuvre concrète des spectacles dans des villes et des lieux a priori peu habitués à recevoir artistes et publics dans toutes les configurations possibles. Jean-Raymond Jacob livre ses choix politiques et artistiques, il témoigne des raisons qui l'ont poussé à quitter le confort de la salle pour faire de l'espace public un magnifique terrain de jeu, illustrant ainsi l'engagement qui anime le secteur des arts de la rue.

Par Christophe Alévêque, Jean-Raymond Jacob
Chez Deuxième époque

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Auteur

Christophe Alévêque, Jean-Raymond Jacob

Editeur

Deuxième époque

Genre

Théâtre - Essais

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Feux croisés sur le spectacle de rue

Christophe Alévêque, Jean-Raymond Jacob

Paru le 14/05/2026

127 pages

Deuxième époque

17,50 €

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