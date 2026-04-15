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La couleur de l'agonie

Gisèle Pineau, Pineau Gisèle

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Une trentaine d'années après le viol sauvage qu'ils ont commis, sept hommes voient se dessiner le visage de la vengeance et la couleur de l'agonie. La mort leur court après telle une ombre sans pardon. Au commissariat de Pointe-à-Pitre, Jessy Cantor, une guadeloupéenne au caractère trempé de retour au pays, et Dan Berlot mènent l'enquête, rassemblant des témoignages et des indices aussi hétéroclites qu'effrayants. La couleur de l'agonie nous plonge dans une Guadeloupe aux multiples visages. Des ghettos de la grande ville gangrenés par le crack aux campagnes secrètes où officient les gadézafè, les enquêteurs pisteront les mystérieux justiciers jusqu'à remonter à l'origine du Mal et retrouver des pans obscurs de leur propre histoire.

Par Gisèle Pineau, Pineau Gisèle
Chez Caraibeditions

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Auteur

Gisèle Pineau, Pineau Gisèle

Editeur

Caraibeditions

Genre

Romans policiers

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La couleur de l'agonie

Gisèle Pineau, Pineau Gisèle

Paru le 21/03/2026

464 pages

Caraibeditions

11,60 €

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Scannez le code barre 9782373112634
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