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Paranoia

Keith Garrett, Wj Macguffin

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Bien entendu, le Livre de Base est parfait. Sans doute même plus que parfait. Mais savez-vous ce qui est plus que parfait au carré ? Un guide du joueur ! Sauf qu'ici, c'est PARANOIA, il n'y a pas de guide. Ceci est le Manuel du Complice. Vous y trouverez un paquet de nouvelles règles et contenus pour rendre vos joueurs intrigués mais un poil inquiets quand même, et surtout pour qu'ils explosent (de joie) ! Vous faites erreur. Personne n'est en train de hurler. Le Manuel du Complice est là pour vous aider à créer de meilleures missions à la minute où vous l'achèterez - mais bon vous l'avez déjà acheté, n'est-ce pas ?

Par Keith Garrett, Wj Macguffin
Chez Akileos

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Auteur

Keith Garrett, Wj Macguffin

Editeur

Akileos

Genre

Jeux de société

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Paranoia

Keith Garrett, Wj Macguffin

Paru le 29/04/2026

Akileos

40,00 €

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