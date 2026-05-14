Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Requiem pour les fantômes

Katherine Arden

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Janvier 1918. Laura Iven, après avoir été grièvement blessée, est revenue du front, où elle était infirmière. Elle tente de retrouver sa vie d'avant à Halifax, au Canada, bien que son frère, Freddie, soit resté dans les tranchées. Un jour, elle reçoit l'annonce de sa disparition, accompagnée de l'uniforme du jeune homme. Incapable de croire à la mort de celui-ci, Laura décide de repartir pour la Belgique. Novembre 1917. Après une explosion, Freddie Iven reprend connaissance dans une casemate effondrée, coincé dans le noir avec un soldat allemand. Tous deux désorientés, ils vont devoir unir leurs efforts pour survivre. Mais une fois dans le no man's land, leurs chances seront infimes. Freddie pourrait-il être encore en vie ? Laura parviendra-t-elle à découvrir ce qui lui est vraiment arrivé ? Et la rumeur selon laquelle les soldats qui le souhaitent oublieraient tous leurs souvenirs grâce à un mystérieux violoniste est-elle fondée ?

Par Katherine Arden
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Katherine Arden

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Requiem pour les fantômes par Katherine Arden

Commenter ce livre

 

Requiem pour les fantômes

Katherine Arden trad. Jacques Collin

Paru le 14/05/2026

512 pages

Editions Gallimard

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073140524
9782073140524
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.