Requiem pour les fantômes

Janvier 1918. Laura Iven, après avoir été grièvement blessée, est revenue du front, où elle était infirmière. Elle tente de retrouver sa vie d'avant à Halifax, au Canada, bien que son frère, Freddie, soit resté dans les tranchées. Un jour, elle reçoit l'annonce de sa disparition, accompagnée de l'uniforme du jeune homme. Incapable de croire à la mort de celui-ci, Laura décide de repartir pour la Belgique. Novembre 1917. Après une explosion, Freddie Iven reprend connaissance dans une casemate effondrée, coincé dans le noir avec un soldat allemand. Tous deux désorientés, ils vont devoir unir leurs efforts pour survivre. Mais une fois dans le no man's land, leurs chances seront infimes. Freddie pourrait-il être encore en vie ? Laura parviendra-t-elle à découvrir ce qui lui est vraiment arrivé ? Et la rumeur selon laquelle les soldats qui le souhaitent oublieraient tous leurs souvenirs grâce à un mystérieux violoniste est-elle fondée ?