Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Le gypaète barbu

Sandrine Stefaniak

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De la description à l'observation, la huppe vous emmène à la rencontre du gypaète barbu, dans un carnet foisonnant d'informations et d'illustrations. Avec des textes simples mais très documentés, cet ouvrage rassemble l'essentiel des connaissances actuelles sur le gypaète, sans oublier les anecdotes de terrain propres aux parcs nationaux. En plus des photographies et des très beaux dessins naturalistes, une huppe mascotte anime avec humour ce voyage à la découverte du gypaète. Des jeux et des activités pour les plus petits et un quiz pour toute la famille.

Par Sandrine Stefaniak
Chez Glénat

|

Auteur

Sandrine Stefaniak

Editeur

Glénat

Genre

Oiseaux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le gypaète barbu par Sandrine Stefaniak

Commenter ce livre

 

Le gypaète barbu

Sandrine Stefaniak

Paru le 09/04/2026

32 pages

Glénat

6,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344077160
9782344077160
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.