Le gypaète barbu

De la description à l'observation, la huppe vous emmène à la rencontre du gypaète barbu, dans un carnet foisonnant d'informations et d'illustrations. Avec des textes simples mais très documentés, cet ouvrage rassemble l'essentiel des connaissances actuelles sur le gypaète, sans oublier les anecdotes de terrain propres aux parcs nationaux. En plus des photographies et des très beaux dessins naturalistes, une huppe mascotte anime avec humour ce voyage à la découverte du gypaète. Des jeux et des activités pour les plus petits et un quiz pour toute la famille.