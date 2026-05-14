Si, depuis les événements de Puy-Rouge, Syffe est conscient que le primat de Bourre ne lui dit pas tout, il choisit néanmoins de rester à son service. Les missions qu'Aidan confie à la coterie le plongent à nouveau dans des situations périlleuses : la volonté d'Aidan d'unifier les primeautés attire l'hostilité grandissante de la Ligue, une guilde puissante qui oeuvre déjà contre lui. Pour autant, les dangereuses intrigues politiques du primat ne sont pas la principale source d'inquiétude de Syffe. Le jeune homme ne désespère pas de pouvoir aider les guerrières épones, dont les foyers sont en première ligne face à la menace inexorable qui approche depuis l'ouest. La maison des Veilleurs poursuit Le cycle de Syffe, grande saga de fantasy portée par l'écriture puissante de Patrick K. Dewdney.