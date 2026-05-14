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Le Club Dumas

Arturo Pérez-Reverte

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Lucas Corso, bibliophile mercenaire et chasseur de livres à gages, est confronté à une double commande : authentifier le manuscrit original d'un chapitre des Trois Mousquetaires et déchiffrer l'énigme d'un traité de démonologie dont l'auteur a péri sur le bûcher en 1667. Cette enquête le mènera jusqu'aux arcanes de vieilles librairies occultes et dans les bibliothèques les plus sélectives des collectionneurs d'Europe. Et partout, de Madrid à Lisbonne en passant par Paris, les personnages d'Alexandre Dumas et la mort semblent le suivre à la trace... Derrière chaque livre se cache une malédiction - et un homme prêt à en payer le prix.

Par Arturo Pérez-Reverte
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Arturo Pérez-Reverte

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans policiers

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Le Club Dumas

Arturo Pérez-Reverte trad. Jean-Pierre Quijano

Paru le 14/05/2026

528 pages

Editions Gallimard

10,50 €

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