Une grande aventure de cape et de sorcellerie ! Dans la France du XVIIe siècle où plane l'ombre machiavélique de Richelieu, Avila, jeune orpheline déploie pour qui veut ses talents d'herboriste hérités de sa mère. Convaincue de sorcellerie, elle doit prendre la fuite avec à ses trousses le terrible Trébuchet ; chasseur de primes et âme damnée du cardinal. Mais si Avila n'est pas une sorcière, quel pacte a-t-elle scellé qui lui permet de parler à Astor, son ombre maléfique ou de communiquer avec les animaux de la forêt ? Va-t-elle périr de la main de Richelieu ou cherche-t-on à la faire taire comme sa mère mystérieusement disparue pour étouffer un complot qui la dépasse ? Dans sa recherche de vérité, Avila va courir de son Périgord natal jusqu'à la capitale, aidée par le jeune Thimothée, voleur de son état, et le mystérieux comte de Langeac qui, lui aussi, a quelques comptes à régler avec le cardinal ! Parsemé de clins d'oeil historiques et artistiques (Molière, Dumas, Vermeer...), Avila, sous couvert d'une aventure aux multiples rebondissements, est une quête initiatique sur l'identité, la transmission, la justice et la valeur du langage. Certainement l'ouvrage le plus magistral du couple Teresa Radice & Stefano Turconi depuis Le Port des marins perdus !