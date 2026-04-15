Soumission chimique : retour sur les expériences top secrètes du gouvernement américain durant la guerre froide Après le succès des Mystères de la République, Philippe Richelle revient avec une nouvelle série-concept consacrée à l'émergence des services secrets au XXe siècle. Chaque tome explore une opération menée dans l'ombre, le plus souvent au coeur conflits majeurs : Seconde Guerre mondiale, Guerre froide, après-Guerre froide ou encore conflit israélo-arabe. Avec un réalisme saisissant, cette série de polars historiques, tous autoconclusifs, dévoile des récits passionnants et met en lumière des personnages hors normes, prêts à tout, souvent au mépris des règles, pour parvenir à leurs fins. Chaque album est illustré par un dessinateur différent et peut être lu indépendamment. 1953. Etats-Unis. Bill Barney a toujours été un jeune homme soucieux de servir son pays. De retour de la guerre de Corée, son idéal patriotique le pousse à devenir agent de la CIA. Mais il est loin de se douter que sa mission va le plonger dans un univers cauchemardesque... Car MK-Ultra, l'obscur programme auquel il va participer, utilise une nouvelle méthode : la soumission chimique ! A travers ces recherches top secrètes, le gouvernement américain n'a qu'un objectif : découvrir comment modifier l'esprit humain et en prendre le contrôle. En assistant le docteur Gottlieb, cheville ouvrière du Programme, Barney va bientôt comprendre que tous les moyens sont bons pour parvenir à sesfins : thérapie du sommeil, médicaments, LSD, électrochocs... Plus Gottlieb multiplie les expériences, plus il détruit la vie de ses "cobayes" , et plus Barney sombre dans une spirale infernale, impuissant face à l'horreur... Avec ce thriller psychologique inspiré de faits réels, Philippe Richelle et Steven Lejeune nous plongent en pleine guerre froide pour un récit choc où la tension croissante est poussée à son paroxysme. Le deixième tome de la série Guerres secrètes met en lumière une page sombre de l'Histoire des Etats-Unis en revenant sur les expérimentations humaines perpétrées en secret par le gouvernement américain entre 1950 et 1960 notamment en Corée et au Viêtnam.