Florilège des écrits du Père Marie-Antoine de Lavaur

"L'amour, inscrit au coeur de l'homme, est le re4let de Dieu qui est Amour. En Je ? sus, il devient force transformatrice, plus puissante que la haine et la mort, embrasant le monde depuis la cre`che jusqu'a` l'Eucharistie. Ainsi, pour le Pe`re Marie-Antoine, le christianisme n'est que la loi de l'amour en action, ou` tout trouve son sens et son ache`vement : Voulez-vous imiter Jésus ? disait saint Paul à Timothée son disciple. Voulez-vous marcher à sa suite et aller de vertus en vertus ? Ne quittez jamais le chemin de l'amour. L'amour donne des ailes, il rend tout si doux, si facile". Ces e ? crits, le Pe`re Marie-Antoine les a prononce ? s en chaire, ou sont pris dans ses lettres, dans ses livres, tracts, imprime ? s de tout format, lance ? s dans le public. Il e ? crivait comme il parlait, en pre ? dicateur, en convertisseur, en passeur de lumie`re. Il ne faisait pas de sermons, il parlait au peuple et il l'entrai^nait.