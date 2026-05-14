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Savoirs d'Etats : l'Espagne et la France en miroir (XIXe-XXIe siècles)

Alexis Vrignon, Benjamin Duinat

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Les savoirs d'Etat constituent, depuis une vingtaine d'années, un sujet fertile en postulant que la connaissance des mondes sociaux et l'action publique se nourrissent mutuellement. Ils permettent ainsi d'observer comment fonctionnent les rouages de l'Etat. Ce dossier se propose d'explorer ce chantier à partir d'articles de recherche et de commentaires de sources sur l'Espagne et la France, dont le degré de décentralisation n'est pas le même. Quels savoirs sont considérés comme utiles, indispensables ou superflus au bon fonctionnement de l'Etat ? Quelles cultures politiques et administratives révèlent-ils ? En quoi constituent-ils un instrument de négociation de l'action publique ? A ces axes de recherche, en partie convergents, s'ajoute une approche concrète visant à explorer les savoirs tels qu'ils sont pratiqués par les agents de l'Etat à l'époque contemporaine. Il s'agit aussi, dans un va-et-vient permanent entre Espagne et France, d'analyser les représentations réciproques et les circulations des savoirs d'Etat. Mises en miroir, celles-ci donnent l'occasion de scruter similitudes, différences et interdépendances dans une perspective comparatiste et transnationale des constructions étatiques de ces deux pays de l'Europe du Sud-Ouest.

Par Alexis Vrignon, Benjamin Duinat
Chez PU Rennes

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Auteur

Alexis Vrignon, Benjamin Duinat

Editeur

PU Rennes

Genre

Histoire des idées politiques

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Savoirs d'Etats : l'Espagne et la France en miroir (XIXe-XXIe siècles)

Alexis Vrignon, Benjamin Duinat

Paru le 14/05/2026

306 pages

PU Rennes

25,00 €

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