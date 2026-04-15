Un temps pour se taire

C'est en partageant la vie des moines que Patrick Leigh Fermor a découvert le sens du silence et de la solitude. Il nous invite à un voyage spirituel, littéraire et historique, chez les bénédictins de l'abbaye de Saint-Wandrille, à Solesmes, chez les cisterciens de la Grande Trappe, et jusqu'aux origines du monachisme oriental dans les monastères rupestres de Cappadoce. Une écriture intense, alliant style minéral, humour, histoire, très proche de celle du Nicolas Bouvier de "Chronique japonaise" ou de "Journal d'Aran".