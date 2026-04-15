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L'autoroute de la Fraternité

Nicolas Hasson-Fauré

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Journaliste et photographe né en 1990, Nicolas Hasson-Fauré est passionné depuis toujours par les Balkans, dont l'histoire a souvent fait celle de l'Europe. A l'été 2023, il lâche tout pour parcourir en bus les 1170 km de l'ancienne autoroute de la Fraternité et de l'Unité, symbole socialiste de l'ex-fédération yougoslave. Grâce à ce fil rouge, il va explorer les "interactions entre l'hier et l'aujourd'hui" . Dans des lieux, bien sûr, mais surtout dans le discours des gens qu'il rencontre ou évoque, dont une star du turbofolk, veuve d'un criminel de guerre impuni. Il découvrira que la nostalgie d'un passé commun n'empêche pas nombre d'anciens Yougoslaves de penser que "les Balkans c'est toujours l'autre" ? le Croate pour le Slovène, le Serbe pour le Croate, le Macédonien pour le Serbe...

Par Nicolas Hasson-Fauré
Chez Payot

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Auteur

Nicolas Hasson-Fauré

Editeur

Payot

Genre

Récits de voyage

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L'autoroute de la Fraternité

Nicolas Hasson-Fauré

Paru le 15/04/2026

208 pages

Payot

19,00 €

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