Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Feedkack 360° : évaluer, développer, motiver

Karine Arnaud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les outils de feedback 360° se sont largement démocratisés ces dernières années. Mais sont-ils toujours utilisés à bon escient ? Pas si sûr ! Souvent perçus comme simples à déployer, ils ne bénéficient pas toujours de la rigueur et de l'attention nécessaires à leur pleine efficacité. Résultat : un retour sur investissement parfois en deçà des attentes. Quel outil choisir ? Comment cadrer le projet et en assurer la communication ? Quelles sont les clés d'une mise en oeuvre réussie et d'un véritable développement des compétences ? L'autrice présente, étape par étape, l'ensemble du processus d'un projet de feedback 360°, avec les meilleures pratiques, les écueils à éviter et de nombreux exemples tirés de situations réelles. Ce livre propose une approche concrète et actuelle du 360°, adaptée aux organisations d'aujourd'hui, y compris en mode distanciel. Managers, RH, dirigeants y trouveront des leviers puissants pour renforcer leur leadership, faire grandir leurs équipes et ancrer durablement une culture du feedback au service de la performance collective.

Par Karine Arnaud
Chez Gereso Editions

|

Auteur

Karine Arnaud

Editeur

Gereso Editions

Genre

Management

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Feedkack 360° : évaluer, développer, motiver par Karine Arnaud

Commenter ce livre

 

Feedkack 360° : évaluer, développer, motiver

Karine Arnaud

Paru le 09/04/2026

209 pages

Gereso Editions

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039711227
9791039711227
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.