Feedkack 360° : évaluer, développer, motiver

Les outils de feedback 360° se sont largement démocratisés ces dernières années. Mais sont-ils toujours utilisés à bon escient ? Pas si sûr ! Souvent perçus comme simples à déployer, ils ne bénéficient pas toujours de la rigueur et de l'attention nécessaires à leur pleine efficacité. Résultat : un retour sur investissement parfois en deçà des attentes. Quel outil choisir ? Comment cadrer le projet et en assurer la communication ? Quelles sont les clés d'une mise en oeuvre réussie et d'un véritable développement des compétences ? L'autrice présente, étape par étape, l'ensemble du processus d'un projet de feedback 360°, avec les meilleures pratiques, les écueils à éviter et de nombreux exemples tirés de situations réelles. Ce livre propose une approche concrète et actuelle du 360°, adaptée aux organisations d'aujourd'hui, y compris en mode distanciel. Managers, RH, dirigeants y trouveront des leviers puissants pour renforcer leur leadership, faire grandir leurs équipes et ancrer durablement une culture du feedback au service de la performance collective.