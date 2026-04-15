Géopolitique d'un conclave

Le pape François est mort le 21 avril 2025. Le 8 mai, Léon XIV est élu à la tête de l'Eglise. Pendant dix-huit jours, le pouvoir est vacant. Pendant dix-huit jours, de l'annonce de la mort à la fumée blanche, le Saint-Siège laisse voir sa mécanique politique. Et son rapport au monde. Elire un pape originaire des Etats-Unis au moment où le trumpisme recompose la scène internationale n'est pas neutre. Comment incarner l'autorité romaine à l'heure du retour des discours de puissance, des logiques impériales et de l'instrumentalisation du catholicisme par l'extrême droite ? Ce livre affronte cette question, sans céder ni à la caricature, ni à la prophétie, en cherchant à comprendre, au-delà du choix d'un nom, le sens profond du passage de François à Léon. Envoyé permanent de La Croix à Rome, Mikael Corre fait le récit d'un moment crucial comme on déchiffre un tableau où tout fait signe. A travers les gestes, les silences et les détails, il analyse une scène politique totale où se confrontent des visions du monde, des conceptions du pouvoir, des stratégies diplomatiques, en même temps que les questions fondamentales qui traversent l'Eglise. Porté par un rythme enlevé et un sens aigu du décryptage, ce livre où se mêlent sciences humaines et géopolitique analyse la fabrique du pouvoir et, plus encore, ce que ce pouvoir dit du monde dans lequel il s'exerce.