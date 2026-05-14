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Nouvelle pentecôte sur la sexualité conjugale

Bénédicte Chauvet, Jean-Louis Chauvet

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Pourquoi notre vie affective et sexuelle peine-t-elle à se déployer, alors que l'amour humain est voulu par Dieu et qu'il nous a promis un bonheur durable ? A partir de leur expérience personnelle, de la Parole de Dieu et du Magistère, les auteurs montrent que le bonheur conjugal, vécu à la lumière de l'Evangile, est à la portée de chaque couple. En abordant la joie du don conjugal mais aussi ce qui blesse la relation des époux, découvrons comment l'Esprit Saint enseigne à vaincre les difficultés et conduit vers un bonheur qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Fruit de 20 ans d'animation de sessions conjugales, ce livre nous invite à prendre soin de notre couple : son dialogue, son affectivité, sa vie sexuelle, et l'appel à faire "une seule chair" , selon l'expression biblique.

Par Bénédicte Chauvet, Jean-Louis Chauvet
Chez Editions des Béatitudes

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Auteur

Bénédicte Chauvet, Jean-Louis Chauvet

Editeur

Editions des Béatitudes

Genre

Famille

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Nouvelle pentecôte sur la sexualité conjugale

Bénédicte Chauvet, Jean-Louis Chauvet

Paru le 14/05/2026

288 pages

Editions des Béatitudes

17,00 €

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