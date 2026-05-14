Découvrez "Flip & Pop Mes Animaux" de Ravensburger Play+, le livre sensoriel contrasté pour bébé dès 6 mois qui aide votre enfant à découvrir les animaux tout en soulageant ses petites dents ! Faites découvrir à votre enfant le monde des animaux avec ce livre pensé spécialement pour les bébés dès 6 mois. Reconnaître les animaux devient un véritable plaisir grâce à des images contrastées, idéales pour stimuler la vision des tout-petits. Une première approche ludique qui combine découverte et soulagement. Ses pop it bébé se tordent et reprennent leur forme pour développer la motricité fine, tandis que la barre de dentition en silicone douce apaise les gencives sensibles. Conçu pour accompagner bébé dans ses premières découvertes, ce livre indestructible résiste parfaitement aux mordillements et aux éclaboussures. Les premiers animaux aux couleurs attrayantes captent naturellement l'attention et encouragent l'observation et la reconnaissance. Son format nomade en fait le compagnon idéal pour les déplacements et même l'heure du bain. Une introduction douce et ludique au monde animal qui stimule l'éveil des sens et la curiosité naturelle de bébé. Le "plus" de Play+ ? Votre bébé découvres les premiers animaux tout en développant sa motricité et ses sens.