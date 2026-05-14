Découvrez "Flip & Pop Mon Monde" de Ravensburger Play+, le livre sensoriel contrasté pour bébé dès 6 mois qui aide votre enfant à découvrir le monde tout en soulageant ses petites dents ! Faites découvrir à votre enfant son environnement avec ce livre pensé spécialement pour les bébés dès 6 mois. Explorer le monde devient un véritable plaisir grâce à des images contrastées, idéales pour stimuler la vision des tout-petits. Une première approche ludique qui combine découverte et soulagement. Ses pop it bébé se tordent et reprennent leur forme pour développer la motricité fine, tandis que la barre de dentition en silicone douce apaise les gencives sensibles. Conçu pour accompagner bébé dans ses premières explorations, ce livre indestructible résiste parfaitement aux mordillements et aux éclaboussures. Les illustrations contrastées autour d'objets familiers comme la voiture, le hochet ou la fleur captent naturellement l'attention et soutiennent le développement visuel. Son format nomade en fait le compagnon idéal pour les déplacements et même l'heure du bain. Une introduction douce et ludique au monde qui entoure bébé, pour l'aider à observer, reconnaître et comprendre son environnement. Le "plus" de Play+ ? Votre bébé découvre le monde à travers des images contrastées tout en développant sa motricité et ses sens.