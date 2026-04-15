Sans surtout proposer de solutions idéales, Le jeu enjeu s'efforce, à partir d'exemples pratiques, d'offrir aux professionnels de la petite enfance, à la fois : une synthèse des connaissances actuelles en matière de développement des jeunes enfants ; une source de réflexion sur le rôle des adultes face à ce développement ; une foule d'idées concrètes susceptibles de répondre aux besoins propres de chaque enfant. Un livre-outil pour ceux qui, chaque jour, sont appelés à être "meneurs de jeu", en crèche, à l'école ou ailleurs.