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Psychologie de la manipulation et de la soumission

Nicolas Guéguen

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Il existe un nombre important de facteurs qui nous environnent, de situations qui nous influencent, et de techniques de manipulation qui existent, qui peuvent nous conduire à faire ce que nous ne ferions pas spontanément. Parfois utilisés consciemment ou inconsciemment par les autres mais aussi par nous-mêmes, ces facteurs d'influence peuvent nous mener très loin dans l'horreur comme dans le don de soi. Cette 3ème édition actualisée recense la littérature sur les procédures de manipulation et de soumission qui ont fait l'objet de travaux scientifiques en psychologie sociale depuis près de 80 ans. Elle explique également par quels mécanismes psychologiques nous pouvons être amenés à nous soumettre à autrui et montre le pouvoir d'influence que peuvent posséder de simples mots ou des comportements anodins.

Par Nicolas Guéguen
Chez Dunod

|

Auteur

Nicolas Guéguen

Editeur

Dunod

Genre

Psychologie clinique

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Psychologie de la manipulation et de la soumission

Nicolas Guéguen

Paru le 15/04/2026

365 pages

Dunod

32,00 €

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Scannez le code barre 9782100882557
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