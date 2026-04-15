Psychologie de la manipulation et de la soumission

Il existe un nombre important de facteurs qui nous environnent, de situations qui nous influencent, et de techniques de manipulation qui existent, qui peuvent nous conduire à faire ce que nous ne ferions pas spontanément. Parfois utilisés consciemment ou inconsciemment par les autres mais aussi par nous-mêmes, ces facteurs d'influence peuvent nous mener très loin dans l'horreur comme dans le don de soi. Cette 3ème édition actualisée recense la littérature sur les procédures de manipulation et de soumission qui ont fait l'objet de travaux scientifiques en psychologie sociale depuis près de 80 ans. Elle explique également par quels mécanismes psychologiques nous pouvons être amenés à nous soumettre à autrui et montre le pouvoir d'influence que peuvent posséder de simples mots ou des comportements anodins.