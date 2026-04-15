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Prenez votre longévité en main !

Denys Coester

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Et si vieillir n'était pas une fatalité ? Si de nos jours nous vivons plus longtemps, notre espérance de vie en pleine santé décline. Dans ce livre, le Dr Denys Coester, expert en longévité, vous propose de passer d'une médecine curative passive à une médecine préventive stimulante, en apprenant à décoder les signaux de votre corps. Découvrez : - Tous les outils de mesure et tests de performance pour évaluer votre âge biologique, ralentir les processus du vieillissement et prévenir les grandes maladies : contrôle de la graisse viscérale, de l'équilibre, de la force, de la récupération cardiaque, de la vitesse de déplacement, décryptage des marqueurs sanguins... - Tous les conseils pour entretenir les 6 piliers de la longévité : l'alimentation, le mouvement, le sommeil, la santé mentale, l'environnement et les liens sociaux. - Une feuille de route individualisée selon l'âge pour mettre en pratique tous les leviers et bâtir votre vitalité durable : des programmes d'activité physique adaptés, une nutrition et une supplémentation ciblées, un plan d'action en 4 semaines pour bien dormir, des bilans et examens prioritaires... Gagnez des années de vie en bonne santé, préservez votre vitalité, et reprenez dès maintenant votre longévité en main !

Par Denys Coester
Chez Larousse

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Auteur

Denys Coester

Editeur

Larousse

Genre

Forme sénior

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Prenez votre longévité en main !

Denys Coester

Paru le 15/04/2026

256 pages

Larousse

19,99 €

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