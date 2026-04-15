Le grand guide de l'éducation canine par Esprit Dog

Vous rêvez d'un chien bien dans ses pattes... et bien éduqué ? Voilà LE guide qu'il vous faut ! Tony Silvestre, fondateur d'Esprit Dog et éducateur canin n° 1 sur les réseaux, partage ici des méthodes simples, bienveillantes et déjà testées par des milliers de maîtres. Dans ce guide ultra-pratique, vous allez apprendre à : - Choisir la race qui vous correspond : taille, énergie, caractère, besoins réels. - Comprendre votre chien : signaux, émotions, langage corporel et rythme de vie. - Enseigner les bases : rappel, marche en laisse, propreté, règles à la maison. - Gérer les comportements gênants : mordillements, aboiements, peurs, excitation. - Répondre à ses besoins essentiels : santé, alimentation, jeux, socialisation, activités. Exercices guidés, conseils concrets, QR codes vers des vidéos pour reproduire les bons gestes et avoir le bon ton... Tout est là pour progresser pas à pas avec plaisir. Parce qu'un chien bien compris est un chien heureux... et un maître fier !