Federer, Nadal, Djokovic, Murray et Wawrinka : par leur palmarès impressionnant, leur talent hors norme et leur personnalité si marquée, ces 5 champions ont dominé et symbolisé toute une période de l'histoire du tennis. "Le grand replay" est l'idée originale d'un jeune passionné de tennis, un concept inédit qui associe culture et divertissement. A travers 50 questions/réponses illustrées de 100 photos spectaculaires et fortes, ce livre intemporel est un retour en images sur cette période dorée. Tout en testant vos connaissances, "Le grand replay" vous permet de revivre les temps forts et anecdotes qui ont marqué les carrières de ces joueurs exceptionnels.