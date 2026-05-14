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Big Five

Darius G.

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Federer, Nadal, Djokovic, Murray et Wawrinka : par leur palmarès impressionnant, leur talent hors norme et leur personnalité si marquée, ces 5 champions ont dominé et symbolisé toute une période de l'histoire du tennis. "Le grand replay" est l'idée originale d'un jeune passionné de tennis, un concept inédit qui associe culture et divertissement. A travers 50 questions/réponses illustrées de 100 photos spectaculaires et fortes, ce livre intemporel est un retour en images sur cette période dorée. Tout en testant vos connaissances, "Le grand replay" vous permet de revivre les temps forts et anecdotes qui ont marqué les carrières de ces joueurs exceptionnels.

Par Darius G.
Chez Editions Amphora

|

Auteur

Darius G.

Editeur

Editions Amphora

Genre

Sports de balle

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Big Five

Darius G.

Paru le 14/05/2026

112 pages

Editions Amphora

14,95 €

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