Ce que les guides me murmurent

Et si une voix intérieure pouvait vous guider vers votre véritable destinée ? Ce livre n'est pas une théorie abstraite : c'est le témoignage de Jade Devaux, une authentique médium expérimentée. Grâce à sa grande maîtrise de l'écriture automatique, elle dévoile ici ses expériences avec ses guides spirituels et les enseignements qu'elle en a tirés. A travers des cas vécus et des enseignements universels, ce livre apporte des réponses aux questions existentielles et propose des clés pour surmonter les épreuves, élever sa vibration et trouver un sens à la vie.