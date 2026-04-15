Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Ce que les guides me murmurent

Jade Devaux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si une voix intérieure pouvait vous guider vers votre véritable destinée ? Ce livre n'est pas une théorie abstraite : c'est le témoignage de Jade Devaux, une authentique médium expérimentée. Grâce à sa grande maîtrise de l'écriture automatique, elle dévoile ici ses expériences avec ses guides spirituels et les enseignements qu'elle en a tirés. A travers des cas vécus et des enseignements universels, ce livre apporte des réponses aux questions existentielles et propose des clés pour surmonter les épreuves, élever sa vibration et trouver un sens à la vie.

Par Jade Devaux
Chez Hachette

|

Auteur

Jade Devaux

Editeur

Hachette

Genre

Esotérisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ce que les guides me murmurent par Jade Devaux

Commenter ce livre

 

Ce que les guides me murmurent

Jade Devaux

Paru le 15/04/2026

236 pages

Hachette

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017290643
9782017290643
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.