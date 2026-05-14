Garder les yeux fixés sur le Christ

Mélanie a été victime de phénomènes paranormaux dès son enfance. N'arrivant pas à en être libérée malgré ses prières, elle renie Jésus à l'adolescence. Elle rencontre plus tard un musulman qui la quitte lorsqu'elle refuse de se convertir à l'Islam. Elle crie alors sa douleur vers "Dieu son créateur" et cette fois, Jésus répond, l'envahissant de son amour et guérissant ses nombreuses blessures. Dans la foulée, 3 exorcismes mettent fin à ses attaques démoniaques. Cependant, le parcours de Mélanie ne s'arrête ni à sa rencontre avec Jésus ni à sa libération : Jésus l'attend dans son Eglise. Poussée par l'Esprit, elle y découvre des trésors de grâces, un soin vigilant pour les âmes, et les dogmes qui protègent la foi. Ce livre permet de découvrir les miracles de transformation intérieure et de grâces missionnaires qu'obtient un coeur disposé à tout donner à Dieu. Les yeux fixés sur le Christ, Mélanie poursuit désormais le combat spirituel de ceux qui veulent Le faire aimer de tous.